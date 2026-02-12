中日の新外国人・サノー（元エンゼルス）が、早ければ14日から始まる次クール中にも実戦デビューする可能性が出てきた。この日、来日初のシート打撃で右越え二塁打を放ち、順調ぶりを示した。「良かった。試合に近づいている。もう一回くらいシート打撃したら試合に出るかな」メジャー通算164本塁打が能力の一端を示した。左腕・橋本の初球を捉え、右翼フェンス手前へ。連日フリー打撃で中堅から右方向へ丁寧な打撃練習に取