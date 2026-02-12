海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに鬼越トマホークを迎え、人気芸人がニッチな好物を極める「ちょんまげラーメンのチョコレート探訪」と、驚きの身体能力を誇るあの男が新たなスゴ技に挑む「さや香石井のエンターテイナーへの道」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ 「ちょんまげラ