ヤクルト・中村悠が12日の中日との練習試合（北谷）で今季初めて実戦出場する。14日開始の代表合宿前、最初で最後の対外試合で「試運転ではなく本気モードです。打席にも入り、マスクもかぶるつもりです」と意欲を示した。11日は、ライブBP（実戦形式の打撃練習）で打席にも立ち捕手も務めた。大西らとのバッテリーでは「ピッチコム」も試し「ピッチクロック内でサインも素早く出さないと」と課題を口にした。