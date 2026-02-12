紅白戦で宮城の後を受けて2番手として登板したオリックス・曽谷は、2三振を奪うなど1回無安打無失点。「直球でもスライダーでもしっかり三振を取れたことは良かった」と、WBCに向けて順調な仕上がりを見せた。ピッチコムに関しても昨秋の強化試合で経験していることもあり、「投げにくさも感じないですし、意外といけている。あとはピッチクロック」と不安はなさそうだった。