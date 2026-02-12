ハイテク製品に欠かせない重要資源を中国に頼るようでは心もとない。こうした状況を打破する上で、大きな一歩を踏み出したと言えよう。南鳥島（東京都）沖で海洋研究開発機構などが、レアアース（希土類）を含む泥を海底から回収することに成功した。機構が保有する地球深部探査船「ちきゅう」が、水深６０００メートル近くまでパイプを延ばし、泥を船上へ引きあげた。地震の震源域の調査などのために培ってきた日本の深海掘