インフルエンザの患者が再び急増し、昨年１１月に続いてまたしても警報レベルに達した。寒さに加え、少雨で乾燥しやすい地域が多いことも流行の再拡大につながったのだろう。今一度、感染対策をチェックしたい。厚生労働省によると、１月２６日〜２月１日の１週間に、全国３０００の医療機関から報告されたインフルエンザの患者数は１１万４０００人余りに上った。前週に比べてほぼ倍増している。１医療機関あたりの患者数