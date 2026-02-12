ゴールドパックの「信州・安曇野トマトジュース（無塩）」若者を中心にトマトジュースを飲む人が増えている。リコピン、ベータカロテンといった抗酸化成分が豊富で美容や生活習慣病の予防に良いイメージが広がる。各メーカーは健康志向の高まりを追い風に、疲労感の軽減などにつながるアミノ酸の一種GABAを配合した商品を投入している。（共同通信＝浜谷栄彦記者）伊藤園の「充実野菜理想のトマト」は、企業が科学的根拠に基