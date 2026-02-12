俳優の鈴鹿央士（26）が、きょう12日から全国放送される「JCBゴールド」の新CM「ひとあしお先に、JCBゴールドへ。」編に出演する。新CMキャラクターとして起用され、物静かな社会人を演じる。仕事終わりの居酒屋で男女4人の同期が語り合う。ボーナスの使い道をテーマにした会話の中、鈴鹿は控えめなトーンで「お父さんとお母さんをご飯に」と答える。その言い方に、同期は「なになに」と聞き返す。再び「両親をご飯に」と