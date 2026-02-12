【ミラノ共同】フィギュアスケートの男子ショートプログラムで2位につけた鍵山優真が11日、ミラノの練習リンクで調整し、イタリアの名作オペラ「トゥーランドット」の音楽で滑る13日のフリーに新衣装で臨むと明らかにした。「もっとゴージャスで華やか。本番のサプライズにしたい」と笑顔で話した。