自民歴史的大勝＜下＞結党からわずか３週間、中道改革連合は存亡の危機に直面している。「何万回頭を下げてもどんな言葉を使っても、わびようがない」。野田共同代表は１１日、党本部での議員総会で改めて謝罪した。衆院選は、公示前の１６７議席から４９議席にまで減らす惨敗だった。立憲民主党系の当選者は２１人にとどまり、比例名簿上位で処遇された公明党系の２８人を下回った。民主党政権が終わった２０１２年衆院選