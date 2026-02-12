MLBドジャースは11日、エバン・フィリップス投手と1年契約650万ドルで獲得したことを発表しました。また40人のロースターを空けるために捕手ベン・ロートベット選手がDFAとなったことも発表しています。フィリップス投手は、31歳の右腕。スイーパーを武器にしています。2021年の途中からドジャースに加入すると、ブルペンの中心として活躍。2022年からは3年連続で60試合以上に登板し、2024年は61登板で防御率3.62、18セーブを挙げ