スノーボード男子ハーフパイプ予選ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプ予選が11日（日本時間12日）に行われた。2022年北京五輪王者の平野歩夢（TOKIOインカラミ）が登場。1月17日のW杯で複数箇所を骨折し、満身創痍の中、1回目に83.00点、2回目は85.50点だった。大歓声を受け、満身創痍の王者が1回目のランに臨んだ。序盤から鮮やかにトリックをメークすると、ラストはダブルコーク1440で締め83.00点をマー