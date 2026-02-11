2024年10月16日にスズキから発売されたコンパクトSUVである新型フロンクスは、その斬新なデザインと高い運転性能が注目を集めています。 今回はSNS上でのレビューをもとに、新型フロンクスにはどのような魅力があるのか深掘りして紹介していきます。 存在感を放つシルエット!!新ジャンルのクーペSUV 新型フロンクスは、洗練された都会的なクーペSUVスタイルを基調としながらも、独自の特徴を取り入れ