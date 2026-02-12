◆紅白戦紅組０―０白組＝７回制＝（１１日・サンマリン宮崎）巨人のドラフト１位・竹丸和幸投手（２３）＝鷺宮製作所＝が１１日、宮崎キャンプ初の紅白戦で圧巻の実戦デビューを飾った。白組の４番手で６回から登板して最速１４７キロで１回を打者３人、２奪三振の完全投球。祝日で２万人の大観衆の中、得意のチェンジアップで石塚から空振り三振を奪うなど社会人ナンバーワン左腕の実力を発揮し、目標の開幕ローテ入りに向け