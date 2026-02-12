ＷＢＣ日本代表の阪神・石井大智投手（２８）が１１日、沖縄・宜野座キャンプの紅白戦で今季初の実戦マウンドに上がり、左ふくらはぎを痛めて負傷交代した。この日、辞退を発表した西武・平良に続き侍ジャパンの救援陣に暗雲だ。阪神・藤川監督は「どうなるか分からないけど、もし故障でいけなくなったとしたら神様が『やめとけ』って言ってくれているということでしょう」と苦しい胸中を明かした。７日のシート打撃に登板し、