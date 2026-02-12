Aぇ! groupの末澤誠也、正門良規、佐野晶哉、小島健と草間リチャード敬太、関西ジュニアの西村拓哉が主演する実写映画『おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?』（6月12日公開）の追加キャストが公開された。船越英一郎、千葉雄大、宮内ひとみらが参加し、映画オリジナルキャラクターを演じる。【場面写真】Aぇ! group＆草間リチャード敬太＆西村拓哉が6つ子に赤塚不二夫の名作ギャグ漫画『おそ松くん』をもとにした今作の主人公は