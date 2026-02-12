11日のリュージュ2人乗りは1、2回戦が行われ、新種目の女子はボエッテル、オベルホファー組（イタリア）が合計タイム1分46秒284で優勝した。男子はリーダー、カインツワルドナー組（イタリア）が合計タイム1分45秒086で金メダルを獲得した。4連覇を狙ったウェンドル、アルト組（ドイツ）は3位。日本選手は出場していない。（共同）