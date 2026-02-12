8人組グループ・timeleszが、28日午後2時30分に放送される読売テレビと札幌テレビ・中京テレビ・福岡放送のFYCS4局共同制作特番『運無人〜タイムレスがハッピーを届けます〜』に出演する。【写真】全力感が全開の『タイムレスマン』キービジュアル同番組ではtimeleszが各エリア（北海道・東海・関西・北部九州）を駆け回り、タイトルにもある「愛すべきツイていない人＝運無人（うんなしびと）」を大捜索。スタジオではtimeles