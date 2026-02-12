◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード男子ハーフパイプ予選(大会6日目/現地11日)前回大会王者の平野歩夢選手が予選2本目で「85.50」をマークしました。1月のワールドカップで顔部と下半身部を強打し、複数箇所の骨折や打撲の診断を受けた平野選手。出場も危ぶまれましたが、不屈の精神でオリンピックの舞台に上がり、予選1本目では「83.00」をマーク。2本目はさらに伸ばしました。12位までに入れば、予選を突破