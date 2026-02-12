シンガー・ソングライターのラナメリサ（22）が13日に東京・渋谷のTOKIO TOKYOで自主企画ライブ「太陽に妬かれてVol.1」を行う。昨秋11月26日にフォーライフ設立50周年記念アーティストとして、シングル「愛でてよベイベー」でメジャーデビュー。キャッチーなメロディー、エモーショルなボーカルのパワーポップで人気急上昇だ。2023年の第65回グラミー賞で最優秀グローバル・ミュージック・アルバム賞を受賞した宅見将典氏がプロデ