マリニンは「いつだって彼を尊敬している」と羽生について話していた(C)Getty Image若き絶対王者にとっても憧れの存在のようだ。現地時間2月10日、ミラノ・コルティナ冬季五輪のフィギュアスケート男子シングルショートプログラム（SP）がミラノ・アイススケートアリーナで行われ、世界選手権連覇中のイリア・マリニン（米国）は、今季ベストに迫る108.16点を記録。堂々の首位発進を決めた。【フォトギャラリー】世界に誇るプ