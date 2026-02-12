◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子予選が行われ、３大会連続出場で予選１回目を８５・５０点の６位から２回目に挑んだ戸塚優斗（ヨネックス）は、９１・２５点をマークし、暫定２位に浮上した。上位１２人が決勝に進出する。決勝は１３日（日本時間１４日未明）に行われる。五輪のタイトルに