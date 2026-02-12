◇ミラノ・コルティナ冬季五輪第6日スノーボード男子ハーフパイプ予選（2026年2月11日リビーニョ・スノーパーク）スノーボード男子ハーフパイプの22年北京五輪金メダリスト、平野歩夢（27＝TOKIOインカラミ）が11日（日本時間12日未明）に行われた予選に出場した。平野歩夢は1月17日のW杯第5戦（スイス）で転倒して顔面や下半身を強打し、腸骨（骨盤の最上部に位置する扇状の大きな骨）など2カ所を骨折。冬季五輪個人