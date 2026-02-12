キャロルが実戦形式の打撃練習で右手有鉤骨を骨折ダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手が右手有鉤骨骨折のため、戦線離脱することになった。MLB公式サイトが11日（日本時間12日）に伝えたもので、同日に手術を受ける予定だという。25歳のキャロルは10日（同11日）に行った実戦形式の打撃練習「ライブBP」で負傷した。3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では米国代表として出場する予定だったが、MLB公