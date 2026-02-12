日本時間１２日に行われたミラノ・コルティナオリンピックのスピードスケート男子１０００メートルで珍しいアクシデントがあった。世界王者のオランダ選手が同走の選手と接触して失速。一人で再レースをする羽目になった。（デジタル編集部）１０００メートルは、３０人が１５組に分かれてタイムレースを行った。問題のシーンは１１組で起こった。世界王者のユップ・ベンネマルス（オランダ）と廉子文（中国）がスタート。ベン