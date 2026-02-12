◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子予選が行われ、２大会連続出場の平野流佳（ＩＮＰＥＸ）は、１回目に８０・５０点の９位。２回目は８７・５０点で暫定４位に浮上した。１３日（日本時間１４日）の決勝には上位１２人が進む。トップバッターとして登場した１回目。ラストは「フロントサイ