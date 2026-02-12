◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード・ハーフパイプ（１１日・リビーニョ・スノーパーク）【リビーニョ（イタリア）１１日＝ペン・宮下京香、カメラ・宮崎亮太】男子予選は１回目が終わり、２０２２年北京五輪王者で、１月に大けがを負った平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が８３・００点で７位につけた。平野歩は、１月１７日の五輪前最後の実戦となったＷ杯スイス・ラークスで転倒があり、右骨盤など複数個所の骨折、