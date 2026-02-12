【リビーニョ（イタリア）１１日＝宮下京香】男子予選が行われ、２０２２年北京五輪王者の平野歩夢（ＴＯＫＩＯインカラミ）が予選の１回目の試技を８３・００点で終えた。７位から出た２回目は８５・５０点で暫定７位につけた。２回の試技を終えて上位１２人が決勝に進む。大けがを負ってから２５日。１回目はまるでけがを感じさせない高いエアで、いきなり「スイッチバックサイド９００」を放ち、ラストは「フロントサイドダ