◆ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート（１１日、ミラノ・アイススケートアリーナ）【ミラノ（イタリア）１１日＝大谷翔太】フィギュアスケート男子でショートプログラム（ＳＰ）２位の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が１１日、サブリンクで練習を行い、報道陣にサプライズを披露した。練習直前、報道陣の数を数えるような仕草を見せてリンクに入った鍵山。４０分間の練習で、トウループ、サルコー、フリップ