男子1000メートル滑走する野々村太陽＝ミラノ（共同）11日のスピードスケート男子1000メートルで、野々村太陽（博慈会）が1分8秒87で日本勢最高の13位だった。山田和哉（ウェルネット）は1分9秒38で20位、森重航（オカモトグループ）は1分9秒85で24位に終わった。世界記録保持者のジョーダン・ストルツ（米国）が1分6秒28の五輪新記録で初優勝した。この種目で米国勢の金メダルは4大会ぶり。2位に0秒50差でイエニング・デボ