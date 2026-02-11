好きな店、家での過ごし方、ちょっとした習慣。「これ俺のこだわりなんだよね」と自然に話してくれる男性は、あなたを“外側の存在”として扱っていません。本気の恋ほど、男性は自分の生活観や価値観を隠さず共有しようとします。自分の“生活ルール”を見せるようにお気に入りの店に連れて行ったり、家での習慣を話したりするのは、あなたに自分のリアルな生活を知ってほしいから。一方で本命でない相手には無難な話題で済ませて