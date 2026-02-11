不倫をしているかどうかは、本人の口から語られることはほとんどありません。でも、不倫は必ず“行動”に表れます。言葉を信じるより、日常の振る舞いを冷静に見ること。その視点を持つだけで、違和感は「気のせい」ではなく、判断材料に変わっていきます。外見や身だしなみに急な変化が出る急に服装に気を遣い始める、香水を変える、下着や持ち物が新しくなる。誰かに見られる前提の行動が増えたとき、不倫は疑うポイントになりま