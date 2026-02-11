運動不足を感じていても、ハードなトレーニングは続かないという人は多いもの。そこで取り入れたいのが、ヨガの簡単ポーズ【チャトランガ・ダンダアーサナ】の軽減法になります。ひざを床につけて行うことで腰への負担を抑えつつ、腹筋を中心に腕や背中まで全身の筋肉を効率よく使えるのが特徴。短時間でも“動かした実感”を得やすいので、運動習慣の第一歩としておすすめです。チャトランガ・ダンダアーサナ※軽減法（１）両手