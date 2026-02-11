相手に嫌な思いをさせないように気を遣い、空気を読んで合わせる。気づけば、人付き合いのあとにどっと疲れていませんか？一方で、同じように人と関わっていても、無理なく関係を続けている人もいます。この違いは“人との距離の取り方”にあります。「いい人」でいようとしすぎていない？気を遣いすぎる人ほど、「断ったら悪いかな」「期待に応えなきゃ」と考えがち。その結果、自分のキャパシティを超えてしまい、関係そのものが