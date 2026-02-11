軽くしてもらったはずなのに、なぜか全体が整わず、かえって重たく見える。そんな違和感を抱えたままショートヘアを続けている40代・50代は少なくありません。その原因は“削りすぎ”によるシルエットのバランス崩れ。結果として野暮ったい印象につながることがあります。量を削りすぎると、毛先が散って形が保てない量を減らしすぎたショートは、毛先がまとまりにくく、外に広がりやすくなります。特に表面まで強く削りが入ってい