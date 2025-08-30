サッカーの日本高校選抜とU―18Jリーグ選抜が対戦するネクストジェネレーションマッチが11日に行われ、高校選抜が2―0で勝利した。前半16分にFW宮本周征（帝京）が自ら獲得したPKを決めて決勝点を挙げた。選抜メンバーで唯一、今冬の全国高校選手権は未出場。5000人超の観衆が集まった晴れ舞台で主役になり「帝京の名前を残したいと思って挑んだ」と胸を張った。Jクラブのオファーを断り今春から順大に進学する。「大学で1年目