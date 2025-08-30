1月10〜15日の多摩川ヴィーナスシリーズは2〜4日目に3人が初勝利を挙げる水神祭ラッシュ。「まだ1着がない5人の中で一番いいエンジンを引けた。それなのに、どんどん先を越されてしまって…」。歓喜に沸く光景を目の当たりにして、焦りと悔しさが交錯した植竹玲奈（19＝東京）は人目をはばからず涙した。レーサーデビューは17歳の時。「小さい頃から体を動かすことが好きで運動系の仕事に就きたかった。ボートレースの存在を教