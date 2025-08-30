ミラノ・コルティナ五輪スピードスケート男子１０００メートル（ミラノ・スピードスケート競技場）が１１日（日本時間１２日）に行われ、とんでもないアクシデントが起きた。昨年の世界選手権王者で金メダル候補だったユップ・ベンネマルス（オランダ）が、ラスト１周のバックストレートで同走の廉子文（中国）と入れ替わる際に足をぶつけられた。それまでベンネマルスは驚異的なタイムで滑走していたが、これで勢いがそがれて