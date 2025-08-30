ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）米国代表入りが決まっていたダイヤモンドバックスのコービン・キャロル外野手（２５）が打撃練習中に右手有鉤骨を骨折、１１日（日本時間１２日）に手術を受けると米メディアが伝えた。これにより、ＷＢＣは欠場が余儀なくされる。メッツのリンドアに続いてキャンプ目前のスター選手の悲劇だ。キャロルは昨季３１本塁打、３２盗塁と自身初の３０―３０をマークしＷＢＣ米代表とし