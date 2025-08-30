◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スピードスケート男子 1000メートル(大会6日目/現地11日)スピードスケート男子1000メートルが行われ、野々村太陽選手が日本勢トップの13位となりました。第10組に登場した野々村選手は最初の200メートル、同組のオランダ・ナウシュ選手をわずかにリードします。しかし後半伸ばせず1分08秒87でフィニッシュしました。金メダルはアメリカのストルツ選手が1分06秒28を出し五輪新記録をマー