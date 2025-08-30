東京Vのパリ五輪代表DF鈴木が11日、定位置奪取に意欲を見せた。加入1年目の昨季はリーグ戦でわずか7試合の出場にとどまったが、8日の水戸とのJ1百年構想リーグ開幕戦では右サイドバックでフル出場。対人の強さや攻撃力が魅力の23歳は「昨季はなかなかピッチに立つことができなかったが、先発で90分間できたことは大きい」と、充実した表情で復活への意気込みを語った。