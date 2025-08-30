厳しい冷え込みによる水道管の凍結などの影響で断続的な断水に見舞われている神奈川県箱根町では、きょうも断水の可能性があります。神奈川県箱根町では、寒波による厳しい冷え込みで水道管の凍結や漏水が相次ぎ、水を供給する配水池の水位が低下したことにより、おとといから断続的に断水の措置がとられています。町によりますと、配水池の水位を確保するため、昨夜からきょうの午前5時にかけて湯本地区で再び断水が行われました