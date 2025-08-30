エンゼルスの菊池雄星投手（34）がアリゾナ州メサのキャンプ初日にライブBPに登板した。菊池は打者13人に対して49球、2安打、1四球、2三振だった。最速は97マイル（約156キロ）を計測した。また新球ナックルカーブも試し、登板を見守ったカート・スズキ新監督は「goodpitch!」と絶賛した。登板後の報道陣のインタビューで菊池は「良かったんじゃないですかね」と振り返り「最後、無理やりスピードを出しにいって97マイル出