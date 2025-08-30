◆ミラノ・コルティナ五輪▽スピードスケート（１１日、ミラノ・スピードスケート競技場）【ミラノ（イタリア）１１日＝富張萌黄】男子１０００メートルが行われた。全レースが終わった後にベンネマルス（オランダ）が再レースを１人で走り、１分０８秒４６を記録。会場からは滑走中から大きな歓声が飛び交い、レース終了後は温かい拍手が降り注いだ。会場が騒然とする出来事が起こった。２０２５年世界選手権で金メダルを獲