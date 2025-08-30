◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合男子個人ノーマルヒル（１１日、イタリア・テゼーロ）【バルディフィエメ（イタリア）１１日＝松末守司】男子個人ノーマルヒルが行われ、２大会連続五輪の山本涼太（長野日野自動車）は、１５位にとどまった。前半のジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で、１０２・５メートルの好飛躍を飛び３位につけた。上位を目指した後半距離（１０キロ）は、ぐしゃぐしゃに