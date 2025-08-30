◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合男子個人ノーマルヒル（１１日、イタリア・プレダッツォ）【バルディフィエメ（イタリア）１１日＝松末守司】男子個人ノーマルヒルが行われ、６大会連続五輪代表のベテラン、渡部暁斗（北野建設）は１１位にとどまった。前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で１００メートルを飛びトップと４１秒差の１１位で後半の距離（１０キロ）をスタート。気温６度まで