元AKB48でシンディーこと、タレントの浦野一美（40）が12日、自身のインスタグラムを更新。夫婦で2きりのデートを満喫するショットを投稿した。浦野は「渡辺直美in東京ドーム」と11日に行われた渡辺のピン芸人としては初となる東京ドーム公演に訪れたことを明かした。同公演には「何年ぶり？ってくらい久しぶりの“夫婦2人きりデート”」と夫と2人で満喫したことを伝えた。夫とのデートに「妊娠・出産・体調…ずっとバタ