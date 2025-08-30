【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、イスラエルのネタニヤフ首相との会談で、イラン核問題を巡るイランと米国の協議について、ネタニヤフ氏との間では意見が一致しなかったと明らかにした。交流サイト（SNS）に投稿した。