◆ミラノ・コルティナ五輪▽ノルディックスキー・複合男子個人ノーマルヒル（１１日、イタリア・テゼーロ）【バルディフィエメ（イタリア）１１日＝松末守司】男子個人ノーマルヒルが行われ、３大会連続メダルの渡部暁斗（北野建設）は、日本勢最高の１１位に入った。前半ジャンプ（ヒルサイズ＝ＨＳ１０７メートル）で１１位につけ、トップと４１秒差で後半の距離（１０キロ）をスタートさせた。気温６度と高温。ざくざく