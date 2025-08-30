ABNアムロ・オープン大会期間：2026年2月10日～2026年2月15日開催地：オランダ ロッテルダムコート：ハード（室内）結果：[ピーター デ ランゲ / ダニエル デ ヨンゲ] 1 - 2 [サンティアゴ ゴンサレス / ダビト ペル] 試合の詳細データはこちら≫ ABNアムロ・オープン第3日がオランダ ロッテルダムで行われ、男子ダブルス1回戦で、ピーター デ ランゲ / ダニエル